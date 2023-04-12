Konyaaltı'ndaki Karavan Park'ın yapımı sürüyor

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı ilçesindeki Karavan Park projesinin yapımına devam ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda karavanla seyahat eden tatilcilerin kente yoğun ilgi göstermesi sonucunda sokak ve caddelerde yaşanan kontrolsüz park sorununun önüne geçmek ve ortaya çıkan karavan parkı ihtiyacı üzerine harekete geçildi.

Arapsuyu Mahallesi’nde 50 karavan kapasiteli, elektrik, altyapı ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı Karavan Park projesi için çalışmalar şubatta başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla Arapsuyu Mahallesi’ndeki 6 bin 500 metrekare alan üzerinde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Yapıların içerisindeki mekanik, altyapı, izolasyon ve zemin çalışmaları da sürüyor.

Sahile 400 metre mesafede ve 50 karavan araç kapasiteli olan park alanında, karavanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak elektrik ve sıhhi tesisat alt yapısı da olacak. Ailelerin güven ve konfor içerisinde konaklayabilecekleri Karavan Park içerisinde, büfe, çamaşırhane, mutfak, banyo ve tuvaletler yer alacak.

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