Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Yakup D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Dikmen Mahallesi turizm yolunda köprü korkuluklarına çarparak şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaca ve sulama kanalına takılan otomobili düşmemesi için halatla itfaiye aracına bağlayan ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yakup D, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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