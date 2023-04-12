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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yakup D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Dikmen Mahallesi turizm yolunda köprü korkuluklarına çarparak şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaca ve sulama kanalına takılan otomobili düşmemesi için halatla itfaiye aracına bağlayan ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yakup D, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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