Serik'te "Futsal Turnuvası" sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Futsal Turnuvası sona erdi.

Serik Okul Sporları İlçe Tertip Komitesi tarafından Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada küçük erkekler kategorisinde Serik Bahçeşehir Ortaokulu birinci olurken, Serik Gazi Ortaokulu ikinciliği, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Küçük kızlar kategorisinde ise Kadriye Burhanettin Kaya Ortaokulu birinci, Gazi Ortaokulu ikinci, Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu üçüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlara ödülleri Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.





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