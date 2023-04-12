Barınaktan hayvan sahiplenenlere akvaryum turu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA)- Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kedi veya köpek sahiplenenlere Antalya Aquarium’u ücretsiz ziyaret etme fırsatı sunuyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve Antalya Aquarium'un birlikte yürüttüğü işbirliği sonucunda rehabilitasyon merkezinden hayvan sahiplenenler akvaryumu ücretsiz gezebilecek. 1 Mart-30 Nisan döneminde barınaktan hayvan sahiplenenler "barınak kayıt belgesi" veya "hayvan pasaportunu" Antalya Aquarium'a beyan ederek akvaryumu gezmek için iki kişilik davetiye alabilecek.

Geriye dönük hayvan sahiplenen vatandaşların da yararlanması için başlangıç tarihinin 1 Mart olarak belirlendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.