Serik'te evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki polis çifte ait dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Evlerinde yangın çıktığını haber alarak gelen polis çift, üzüntü yaşadı ve fenalık geçirdi. Bölgeye gelen meslaktaşları polis çifti teselli etmeye çalıştı.

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