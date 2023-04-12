Alanya'da komşularından rahatsız olan apartman sakinleri polise şikayette bulundu

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen komşularından rahatsızlık duyan apartman sakinleri, polise şikayette bulundu.

Apartman sakinlerinden Rus uyruklu Natalia Bolshekova, gazetecilere, İranlı komşuları A.Y'nin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

Komşularının hem kendileri hem de çocukları için tehlikeli olduğunu ileri süren Bolshekova, apartman sakinleriyle polise giderek şikayette bulunduklarını kaydetti.

Anastasiya Makarova da endişe ve korku içerisinde yaşadıklarını söyleyerek sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Şikayetler üzerine A.Y. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan A.Y'nin asansör kapısına dışkı sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



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