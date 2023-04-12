Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isteyen iki kişi elektrik akımına kapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, tele takılan kuşu çubukla kurtarmak isteyen iki kişinin elektrik akımına kapılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi'nde üç gün önce tele takılan kuşu, tuttukları çubukla kurtarmak isteyen iki arkadaş, akımına kapılarak yere düştü.

Akıma kapılanlardan Y.K'nin hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, H.C'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin akıma kapıldığı sırada ayaklarından alev çıkması ve yere düşmeleri yer alıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.