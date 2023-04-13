Alanyasporlu futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyasporlu futbolcular, teknik heyet ile kulüp yöneticileri buluştu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanya Limanı'ndaki bir restoranda düzenlenen iftar organizasyonuna, Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Enver Vural, Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Genel Müdürü Serkan Daldal, Kulüp Avukatı Emirhan Çavuşoğlu, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular ile A takım personeli katıldı.

Futbolcular, tarihi tersane manzarası eşliğinde sohbet etme fırsatı da buldu.



Genel koordinatör Çavuşoğlu, takımı iftar yemeğinde ağırlayan eski kulüp başkanlarından, restoran sahibi Selçuk Doğan'a teşekkür etti.

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