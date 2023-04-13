Antalya'nın Serik ilçesinde dolu etkili oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle cam bir sera zarar gördü.

İlçede sabah saatlerinde yağmurun ardından dolu başladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle Sarıabalı ile Deniztepe mahallelerinde yollar ve tarım arazileri beyaza büründü.

Sarıabalı Mahallesi'nde ise cam bir serada hasar meydana geldi.





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