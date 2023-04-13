Gaziantepli üçüz sporcular depremin travmatik etkisinden atletizmle kurtulmaya çalışıyor

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ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Gaziantepli üçüz atletler Esma Nur, Zeynep Ezel ve Mehmet Fazlı Yılmaz, deprem felaketinin travmatik etkilerinden sporla kurtulmak ve uluslararası şampiyonalarda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek için azimle çalışıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki üçüzler, yaklaşık 8 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizme başladı.

Atletizm branşında şampiyonalara katılan ve derece elde eden kardeşler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere aileleriyle kaldığı evde yakalandı.

Depremlerin ardından evleri hasar gören ve yakınlarını kaybeden kardeşler, çadırda yaşamlarını sürdürürken, felaketin travmatik etkilerinden atletizmle kurtulmaya çalışıyor.

Sokak ve parklarda antrenmanlarını sürdüren Esma Nur ve Zeynep Ezel, Antalya'da düzenlenen 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonada 18 yaş altı 5 kilometre kategorisinde Esma Nur ikincilik, Zeynep Ezel ise dördüncülük elde etti. Kardeşlerden Mehmet Fazlı ise o sırada başka bir organizasyonda Mersin'de düzenlenen Liselerarası Puanlı Atletizm Bölge Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.

Milli sporcu Zeynep Ezel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır yaşamının ve deprem psikolojisinin üstesinden gelebilmek için antrenmanlara sımsıkı tutunduklarını anlattı.

Uzun süre antrenman yapamadıklarını belirten Zeynep Ezel, "Depremden sonra evlerimize bile giremedik. Yaklaşık iki hafta sonra antrenörümüz yarışma olacağını söyleyerek antrenmanlarımızı başlattı. Antrenmanlarla kendimizi toplamaya başladık. Milli takım seçmelerine geldik. Kardeşim birinci, ben ikinci oldum. Zor oldu ama hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Zeynep Ezel Yılmaz, antrenman ve yarışların kendilerini bulundukları ortamdan uzaklaştırdığını, hedeflerine giden yolda mücadele etmenin de motive ettiğini dile getirdi.





- "Hedefimiz Avrupa'da ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"





2019'da Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Esma Nur Yılmaz da kardeşlerinin başarılarında da birbirlerine eşlik ettiklerini belirtti.

Esma Nur, hedeflerinin dünya arenasında başarı elde etmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üç kardeşiz, hepimiz aynı spor branşını yapıyoruz. Birlikte heveslendik ve başladık. Depremin ardından yeri geldi sokaklarda, parklarda antrenman yaptık. Bundan sonra hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, geleceğimize odaklanmak."

Mehmet Fazlı Yılmaz ise geçirdikleri zorlu dönemin ardından spor hayatlarına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kardeşleriyle birlikte olmanın kendisine güven verdiğini anlatan Mehmet Fazlı, "Hayatımızı ciddi derecede etkileyen depremin ardından kardeşlerimle yeniden antrenman yapabilmek, yarışlara katılmak bize çok iyi geldi. Biraz olsun nefes alabilmek için tamamen atletizme odaklandık. Şimdi diğer arkadaşlarımıza örnek olmak ve başarılarımızla ailemizi gururlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üçüzlerin antrenörü Aynur Erdoğan da depremin ardından sporcuları yeniden antrenmanlara adapte etmenin zorluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Çocukların sık sık deprem kaygısı yaşadığını belirten Erdoğan, "Bu süreçte çocuklar ailelerinden kopamadı. Telefonla görüşerek yönlendirme yaptık, ardından antrenmanlara başladık. Bizim için oldukça zordu. Her an deprem oluyor kaygısı yaşıyorduk. Antrenman sırasında bile sık sık deprem konuşuluyordu. Ardından seçmeler oldu ve sporcularımız şampiyonaya katıldı. Derece elde ettiklerinde sporun ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

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