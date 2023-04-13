Antalya'da huzurevi sakinlerine keman konseri

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ANTALYA (AA) - Antalya'da huzurevi sakinlerine genç müzisyenler tarafından keman dinletisi sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, genç müzisyenler Elif Eroğlu ile Pınar Yar, Döşemealtı ilçesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde Yaşlılar Haftası dolayısıyla konser verdi.

Genç müzisyenler sergiledikleri performanslarıyla huzurevi sakinlerinden alkış aldı. Konser sonunda yaşlı bireyler de genç müzisyenlere teşekkür ederek kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen müzisyenlerden Eroğlu, müziğin her yaştan insana hitap ettiğini belirtti.

Huzurevinde düzenlenen etkinliğin kendisi için çok anlamlı olduğunu aktaran Eroğlu, "İlk defa huzurevinde değerli büyüklerim önünde keman çaldım, çok mutlu oldum. Müzik ruhu dinlendiriyor, umarım bugün onların ruhuna hitap etmiş ve huzur vermişimdir." ifadesini kullandı.



Huzurevi sakinlerinden Haydar Haluk Bulut da konseri çok beğendiklerini kaydetti. Farklı bir gün yaşadıklarını ifade eden Bulut, genç sanatçıları aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.







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