Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı bitirdi.



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