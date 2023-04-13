Antalya'da 25 gün önce çıkan yangında ölen kadının kimliği belirlendi

Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güllük Caddesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki evde 19 Mart'ta çıkan yangında bulunan ve Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesede ilişkin kesin kimlik tespiti işlemleri tamamlandı.



Aile üyelerinden alınan DNA örneği ve yapılan inceleme sonucunda cesedin 41 yaşındaki Meltem Bereket'e ait olduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Bereket'in cenazesinin Finike ilçesinde Turunçova Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.