Kumluca'da Trugo elektrikli şarj istasyonu kuruldu

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ANTALYA (AA) - Yerli ve milli otomobil markası Togg'un şarj ağı markası Trugo'nun şarj istasyonu Kumluca'da hizmete başladı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) girişimleriyle hizmete başlayan Trugo şarj istasyonunda tüm elektrikli otomobiller şarj edilebiliyor.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, istasyonu Antalya'da ilk olarak ilçelerinde hizmete başlatmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Özen, istasyonda 180 kilovatlık cihazlarla 25 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj yapılabileceğini vurgulayarak, "Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizde de Trugo şarj istasyonlarımız en kısa sürede kurulumu başlayacak." dedi.





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