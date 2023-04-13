Antalya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

İlçenin Avsallar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Almanya uyruklu Blankart Dork Horst (61) arkadaşı tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Horst'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Horst'un cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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