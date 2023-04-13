Bestekar İsmail Baha Sürelsan dua ve eserleriyle anıldı

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ANTALYA(AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, vefatının yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı.

Sürelsan için ilk olarak Uncalı Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Filiz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, yakınları ve öğrencilerinin katıldığı törende dua edildi.

Akşam ise sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma programı gerçekleştirildi. Geceye onur konuğu olarak İsmail Baha Sürelsan'ın yeğeni, İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti Ses Sanatkarı İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan emekli öğretim görevlisi Nurten Erpek de katıldı. Erpek, gece için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Gecede, bestekarın eserleri seslendirildi ve öğrencilerinden Dr. Mehmet Emin Kakan, Deniz Filiz, Özgen Gürbüz ve Aydemir Tuncer'in katılımıyla söyleşi yapıldı.





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