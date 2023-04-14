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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında henüz ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 07 BAM 239 plakalı otomobil, iddiaya göre ön tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tramvay hattındaki direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerine kısa süre ara verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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