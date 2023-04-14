AK Parti Serik İlçe Başkanlığı, iftar programı düzenledi

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ANTALYA (AA) - AK Parti Serik İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi, seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Serik DSİ Parkı'ndaki iftara, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, bazı AK Parti Antalya milletvekili adayları ile davetliler katıldı.

İl Başkanı Çetin, seçimlere az kaldığını ve durmadan, yorulmadan çalışarak herkesin üzerine düşen görevi yapacağını ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Antalya'nın turizmle dünyayı ağırladığını belirterek, "Dünya huzur bulmak için huzurlu ve güvenli tatil yapmak için Antalya'ya gelmek istiyor. Türkiye çok büyüyor, çok güçlü hale geldi. Kimin sayesinde? Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakımız sayesinde oldu. Hep birlikte Türkiye, hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan diyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Antalya milletvekili adaylarının tanıtıldığı programın ardından, Atatürk Caddesi'nde bulunan seçim bürosunun açılışı yapıldı.

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