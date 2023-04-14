Serik Belediyespor taraftarları iftarda buluştu

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ANTALYA (AA) - Serik Belediyespor'un taraftarları, iftarda bir araya geldi.



Serikspor Grup 1955 Taraftar Derneğince, İsmail Ogan Stadyumu yanında iftar programı düzenlendi.



Programa, Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın, Dernek Başkanı İsa Akın, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar ve davetliler katıldı.

Dernek Başkanı Akın, katılımcılara teşekkür etti.

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