Serik'te Turizm Haftası kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Turizm Haftası törenle kutlandı.

Kadriye Mahallesi'ndeki Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlaması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından folklor gösterisi yapıldı. Etkinlikte okula destek veren turizmcilere plaket verildi.

Okul müdürü Süleyman Demir, Türkiye'nin turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu ve turistlerden ilgi gördüğünü anlattı.

Kutlamalara Serik Kaymakamı Cemal Şahin, kurum ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Okula katkılarından dolayı turizmcilere plaketleri İlçe Kaymakamı Cemal Şahin tarafından verildi.

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