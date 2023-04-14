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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru hedefleniyor

AA

Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru hedefleniyor

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde 60 milyar dolar gelir hedefini yakalamak istediklerini belirterek, "Bu yıl turizm gelirlerinde tüm yılların rekoru olmasını bekliyoruz." dedi.

Kavaloğlu, AA muhabirine, Berlin'de düzenlenen Dünya Turizm Fuarında 2023 yılına ilişkin ilk verileri elde etme fırsatı bulduklarını, verilerin geçen yıla göre yüzde 30 daha iyi olacağını söyledi.

Türkiye'nin standının yoğun ilgi gördüğünü ve fuarın sadece turizm profesyonellerine yönelik olduğunu anlatan Kavaloğlu, "İngiltere, Almanya, Benelux ülkeleri, Batı Avrupa pazarı, Türkiye ve Antalya için tüm tur operatörlerinde artıda görünüyor. 2019 en yüksek verilere ulaştığımız rekor yılı olmuştu. Antalya özelinde bu yıl gelecek turist sayısının 15 milyonun altına düşmeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kavaloğlu, Batı Avrupa ve Rusya'dan gelen turist sayılarında azalma olmayacağını vurgulayarak, salgın döneminde verdikleri hizmetin tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmiş olmasının büyük fırsat olduğunu ifade etti.

Sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunduklarının altını çizen Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'siz, Antalya'sız bir dünya turizmi olamaz. Hem fayda maliyet analizinin tüketicinin lehine olması hem de ülkemize gelen turistlerin gerçekten yüzde 99'una yakınının ülkelerine mutlu şekilde dönüyor olması bizim için büyük avantaj. 2023'teki turizm gelirinin tüm Türkiye için 55 milyar doların altında olmayacağını düşünüyorum. Turizmde hedefimiz 60 milyar dolar gelir hedefini yakalamak. Bu yıl turizm gelirlerinde tüm yılların rekoru olmasını bekliyoruz."

- "Avrupa pazarı geçen seneye göre çok daha iyi olacak"

Turizmde girdi maliyetlerinin de arttığına işaret eden Kavaloğlu, turist sayısını yükseltmekten çok gelirleri artırmaya yönelik çalışma yapılmasının daha önemli olduğunu bildirdi.

Kavaloğlu, Türkiye'nin 2022'de ilk defa bin doların üzerinde paket satışları yaptığına değinerek, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanımız da son zamanlarda vurgu yapıyor, gecelik satış fiyatlarına bakmamız gerekiyor. İspanya ile hemen hemen aynı noktadayız, yaklaşık 95 dolar seviyesinde. Önümüzde 115 dolarla İtalya ve Fransa var. Yunanistan 90 dolarda, yani bizden 5 dolar geride. Birinci planda kısa vadede gecelik satışlardaki ortalama fiyatlarımızı 100 doların üzerine çıkardığımızda zaten paket satışlara da ciddi anlamda yansıyacaktır. O zaman daha iyi olacaktır. Yani turist sayısının artması çok önemli ama gelirlerimizin de artması çok değerli. Dolayısıyla bunu paralel götürmemiz gerekiyor"

Otellerde şu anda Batı Avrupa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika ve Hollanda'dan ciddi turist olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, ramazan ayını Türkiye'de geçirmeyi tercih eden Orta Doğu'dan da turist profili olduğunu bildirdi.

Hareketli sezon beklediklerine değinen Kavaloğlu, "Rusya bir numara, Almanya iki, İngiltere üç numara olur diye bekliyorum. Avrupa pazarı geçen seneye göre çok daha iyi olacak gibi gözüküyor. Özellikle şu anda Türkiye'ye satan tüm tur operatörleri artıda." dedi.

- "2023 sezonu dolu geçecek"

Zincir oteller sahibi turizmci Hacı Osman Üçdan ise otellerinin büyük bölümünün dolu olduğunu, 2023 sezonunu dolu geçireceklerini ifade etti.

Tesislerin yenilenerek profesyonel turizm hizmeti sunduğunu aktaran Üçdan, "Turizm gelirlerindeki 60 milyar dolar gelir hedefimize fazlasıyla ulaşacağız. Rezervasyonlar çok iyi, erken rezervasyonların yüzde 65'i satılmış durumda. Haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 100 doluyuz. Hatta otellerin çoğu oda bulamayacak. Sonrasında da kongre ve sağlık turizmi başlıyor. Turizm gelirleri önceki yıllara göre daha iyi. Kaliteli hizmet, kaliteli ücret." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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