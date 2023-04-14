Antalya’da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kepez ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi’nde F.A’nın kullandığı 07 BAM 239 plakalı otomobil ara sokaktan ana caddeye çıkarken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Sürücü F.A. ile F.G, A.A, Ü.T. ve Mehmet Karaymirza (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Karaymirza, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Mustafa Karaymirza, Adli Tıp morgu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kuaför olarak çalıştığı öğrenilen Karaymirza’nın Kurşunlu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

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