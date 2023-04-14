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Antalya'da üretilen çileğin ihracatından 4 ayda 1,4 milyon dolar elde edildi

AA

Antalya'da üretilen çileğin ihracatından 4 ayda 1,4 milyon dolar elde edildi

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da üretilen çilekler, 7-8 bin kilometre uzaklıktaki ülkelere kadar ihraç ediliyor.

Yılın başından bu yana yaklaşık 756 milyon dolarlık ihracata imza atan Batı Akdeniz bölgesine, özellikle yaş sebze meyve üretimiyle Antalya ciddi katkı sağlıyor. Antalya'da kışın seralarda, yazın açık alanlarda üretimi yapılan çilek de pek çok ülkeye gönderiliyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, kentte geçen yıl 1 Ocak-11 Nisan döneminde 370 bin 714 dolar olarak gerçekleşen çilek ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 279 artışla 1 milyon 405 bin 342 dolara ulaştı.

En fazla ihracat, 671 bin 301 dolarla Kazakistan'a yapıldı. Bu ülkeye çilek dış satımı yıllık bazda yüzde 197,8 arttı. Kazakistan'ı 307 bin 744 dolarlık satışla Rusya takip etti. Rusya'ya ihracatta yüzde 382,3'lük artış oldu.

Geçen yıl hiç çilek satılmayan Romanya, Suudi Arabistan ve Kırgızistan ilk 5'te yer aldı. Bu yıl Romanya'ya 201 bin 745 dolarlık, Suudi Arabistan'a 116 bin 984 dolarlık ve Kırgızistan'a 31 bin 935 dolarlık çilek satışı yapıldı.

- "İsmi duyulmayan ülkelere bile çilek gönderiyoruz"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bu yıl yaş sebze meyve sektöründe hemen hemen her ürünün ihracatında artış yaşandığını söyledi.

Bölgeden yılın başından bu yana 755 milyon 865 bin 883 dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bunun yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının yaş sebze meyve sektörünce gerçekleştirildiğini bildirdi. Geçen yıl aynı dönemde sektörün yaklaşık 234 milyon dolarlık yurt dışı satışı yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, ihracatta yıllık bazda yüzde 27'lik artışa imza atıldığını ifade etti.

Bu yıl çilekte de muazzam artış yaşandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce hiç çilek gitmeyen ülkelere dahi ihracat gerçekleştirmeye başladık. Romanya, Suudi Arabistan, Kırgızistan gibi ülkeler. Bu son derece sevindirici. Özellikle Suudi Arabistan ile ilişkilerin gelişmesi, firmalarımızın yoğun çabaları ve iyi bir pazarlamayla oldu. Bunların dışında birçok ülkelere giriş yaptık, belki de çoğumuzun hiç adını duymadığı Mauritius diye bir ada var, Hint Okyanusu'nda, buraya bile çilek ihracatı yapmaktayız. Şu anda rakamsal olarak çok beklediğimiz düzeylerde değil ama bir giriş yapılmış olması önemli bir adım."

Çilekte satışların hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirecek nitelikle olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ihracatın daha da artacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Antalya'da 12 ay boyunca çilek üretimi yapılabildiğine işaret ederek, "Aralıktan hazirana kadar ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz, yaz döneminde düşüyor. Çünkü çilek dünyanın birçok yerinde yetişebilen bir ürün, kendi yerli ürünleri çıktığında bizim ihracatımız azalıyor, biz genellikle ülkelerin yetiştiremediği dönemlerde ihracat yapıyoruz." dedi.

- "UR-GE projelerini önemsiyoruz"

Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerini de önemsediklerini ifade etti.

UR-GE kapsamında firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını artırmak amacıyla sektör ve katılımcı firma analizleri yapılarak eksikliklerin belirlendiğini ve buna yönelik eğitim, danışmanlık hizmetleri verildiğini, devamında ortak pazarlama çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Çavuşoğlu, bölge olarak özellikle gıda, yaş sebze ve meyve ile mermer sektörlerinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Uzak ülkelere de ticari heyet organizasyonları düzenlediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın meyvelerini kısa sürede alıyoruz. İhracatımızın düşmemesindeki en büyük etken yeni pazarlar." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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