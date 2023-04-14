Alanya'da riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, çökme tehlikesi oluştuğu için tahliye edilen bina, belediye ekiplerince yıkıldı.



Sugözü Mahallesi Türbe Sokak'ta bulunan apartmanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde riskli yapı sınıfına girdiği belirlendi.

Çevre önlemlerinin alınmasının ardından binanın yıkımı, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, riskli yapıların yıkımına devam edildiğini belirterek, "İlçemizde yer alan riskli bir yapı daha ekiplerimiz tarafından yıkılarak, olası can ve mal kaybının önüne geçmiş olduk. Bu asla taviz vermeyeceğimiz bir konu. Tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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