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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda kadınlar genel tasnifte altın madalyayı Büyük Britanya'dan Jessica Gadirova kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, kadınlar genel tasnif finali gerçekleştirildi.

Büyük Britanya sporcusu Jessica Gadirova, 55.032 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Macar sporcu Zsofia Kovacs 54.899 puanla ikinci, İtalyan Alice D'amato ise 54.500 puanla üçüncü sırada yer aldı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona yarın kadınlar ve erkeklerde alet finalleriyle devam edilecek.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

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