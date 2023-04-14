Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası

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ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I karşılaşmasında Letonya'yı 3-0 mağlup etti.



Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında Letonya ile karşılaştı.



Serinin ilk maçında Çağla Büyükakçay, Beatrise Zeltina'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.

İkinci karşılaşmada İpek Öz, Diana Marcinkevica'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Çiftler maçında da İpek Öz-Berfu Cengiz ikilisi, Adelina Lachinova-Beatrise Zeltina çiftini 6-0 ve 6-1'lik setlerle yenerken Türkiye, Letonya karşısında seriyi 3-0 kazandı.

A Grubu'nu üçüncü tamamlayarak Avrupa/Afrika Grup I'de kalmayı garantileyen A Milli Kadın Takımı, yarın saat 10.00'da başlayacak maçlarda B Grubu'nun üçüncüsü Bulgaristan ile sıralama karşılaşmasına çıkacak.

Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I mücadelesi yarın sona erecek.

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