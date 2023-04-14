Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek



Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Güray Vural (Dk. 90 Cemali Sertel), Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fernando, Ufuk Akyol (Dk. 90 Erdal Rakip), Doğukan Sinik (Dk. 67 Ghacha), Larsson, Ndao (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Wright

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 77 Zinedine Ferhat), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Doumbia (Dk. 75 Lusamba), Fatih Aksoy (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan (Dk. 90 Erencan Yardımcı)



Goller: Dk. 21 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 39 Ndao, Dk. 85 Bertuğ Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Doğukan Sinik, Dk. 23 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Cavaleiro, Dk. 73 Doumbia (Corendon Alanyaspor)







ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Antalya derbisinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

50. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Emrecan Uzunhan'ın kafa vuruşunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.

64. dakikada Emrecan Uzunhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Larsson'un kafa vuruşunda, kaleci Runarsson golü önledi.



85. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Wright'ın sağ çaprazdan pasında sol çaprazda topla buluşan Bertuğ Yıldırım, kaleci Runarsson'un sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Wright'ın ceza sahasından şutunda top direkten döndü.

Antalya derbisini Fraport TAV Antalyaspor, 3-1 kazandı.

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