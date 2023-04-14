Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üç golle üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç saha galibiyetlerine yenisini eklediklerini belirtti.

Üst üste dördüncü iç saha galibiyetini aldıklarını ifade eden Groenendijk, deplasmanda kolay maç kazanamadıklarına dikkati çekti.

Groenendijk, Alanyaspor karşısında 1-0 geriye düştükten sonra takım oyunuyla mücadeleyi kazanmayı bildiklerini dile getirerek, oyuncuları kutladı.

İlk yarıyı 2-1 üstün tamamladıklarını hatırlatan Groenendijk, "Taraftarımız itici gücümüz oldu. İkinci yarı iyi oyun çıkardık. Üçüncü golü atıp galibiyeti perçinledik. Takımımla gurur duyuyorum. Beş gün sonra İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Deplasmanda üç puan hasretini önümüzdeki hafta dindirmek istiyoruz." diye konuştu.

Hollandalı teknik adam, sezon sonunda takımdan ayrılacağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili soruyu ise "Evet, bu doğru. Burada kontratım bitiyor. İkinci sezonumu tamamlamış olacağım. Antalya müthiş bir tecrübe oldu. Ailemden uzak iki sene beni zorladı. Sezon sonu görevimden ayrılıp aileme, ülkeme dönmüş olacağım." diye yanıtladı.



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