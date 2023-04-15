Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın ev sahipliğinde eskrimde düzenlenen 10-12 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası ve EFC 14 Yaş Altı Circuit başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) faaliyet programında yer alan organizasyon, ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Mücadeleler, epe karşılaşmalarıyla start aldı.

Türkiye'den 27 ilinin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Polonya'dan 10, 12 ve 14 yaş altı binin üzerinde eskrimci, 9 gün boyunca epe, flöre ve kılıç branşlarında pistte ter dökecek.

Müsabaka gözlemcisi, milli hakem Emre Badem, yaptığı açıklamada, organizasyonun prestijli turnuvalardan biri olduğunu belirterek, tüm sporculara başarı diledi.

Organizasyon, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.