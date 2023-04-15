Antalya'da aranan 1 şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık" suçuyla 36 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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