ANTALYA (AA) - Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya’da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında başlayan turnuvada 60 amatör golfçü mücadele ediyor.
Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan 5 amatör golfçü 15 Kasım'da Tayland’da düzenlenecek Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.
Şampiyonanın direktörü Bekir Kara, “Bu yıl Türkiye finalinin 3.'sünü gerçekleştiriyoruz. Şampiyonaya Türk pasaportu taşıyan 60 amatör golfçü katılıyor. Turnuvamız 2 gün sürecek. Turnuvada golfçüler 5 kategoride mücadele edecek."
Turnuva yarın sona erecek.