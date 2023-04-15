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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gerçekleştirilen projeler sayesinde bu yıl Antalya'da 16 milyondan fazla turist ağırlayarak yeni bir rekora imza atacaklarını söyledi.

Ersoy, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Antalya Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi bölgesinde ve küresel çapta lider ülke konuma getirmek için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Seçime 29 gün kaldığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızı görüyorsunuz, bir gün Samsun'da, bir gün Malatya'da. Bir gün Kahramanmaraş'ta, bir gün Bursa'da. Bizler de bu kutlu davada onun bir yol arkadaşı olarak var gücümüzle çalışacağız. Türk turizminin başkenti Antalya'ya AK Parti kadroları 21 senedir hizmet ediyor. Nereden nereye gelindiğini sizler biliyorsunuz. Tüm bu atılan adımlar, gerçekleştirilen projeler neticesinde bu yıl inşallah şehrimizde 16 milyondan fazla turist ağırlayarak yeni bir rekora imza atacağız. Bu işi beraber başaracağız. Esnafımızla çiftçimizle turizm çalışanlarımızla yatırımcımızla hepimiz el ele vereceğiz hedeflerimize adım adım erişeceğiz. Sahip olduğumuz kültür ve medeniyet mirasının da çok önemli ve zengin bir taşıyıcısı olan Antalya'mıza bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki büyük hedeflere ulaşmak konuşarak değil, ancak ve ancak yaparak mümkündür."

Bakan Ersoy, söylemle değil eylemle başarılı olacaklarını belirterek, geçmiş dönemde terörle mücadelede çok büyük başarılar elde ettiklerini, terörle mücadeleyi Türkiye sınırları dışına çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde havalimanları inşa ettiklerinin altını çizen Ersoy, "Geçen sene 16 milyondan fazla turist geldiyse Antalya'mıza, bu yıl 16 milyondan fazla turist bekliyorsak, işte bu gerçekleştirdiğimiz havalimanları sayesinde oluyor." dedi.

Ersoy, THY'nin dünyanın sayılı hava yolları arasına girdiğini ve dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu haline geldiğini ifade ederek, ülkenin her yerini otobanlar, hızlı tren ağlarıyla örerek ulaşımı konforlu, hızlı ve güvenli hale getirdiklerini vurguladı.

Geçen sene 700'den fazla noktada aynı anda arkeolojik kazı gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, bu sayının dünya rekoru olduğunu ve dünyada lider konuma geldiklerini belirtti.

Ersoy, Bakanlığının iki ay önce Side Antik Kenti'nde yürüyüş yolunun ve aydınlatmalarının elden geçirilmesi, oradaki yapıların ayağa kaldırılması için çalışma başlattığını ve yıl sonuna kadar çalışmanın bitirileceğini dile getirerek, "Bu vesileyle hem turizmi 12 aya yaymış oluyoruz hem de çalışanlarımızın 12 ay iş bulma şansını oluşturmuş oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansının (TGA) 2019 yılında hizmete girdiğini ifade eden Ersoy, dünyada 200'den fazla ülkede en etkili tanıtım yapan ülke haline geldiklerini vurguladı.

- "Antalya'yı zirve yarışında daha güçlü kılacağız"

Bakan Ersoy, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezine hizmet veren ve yatırım bütçesi Bakanlıkları tarafından karşılanan "Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi"ni 2021 yılında tamamlayarak hizmete açtıklarını aktararak, bu proje kapsamında "Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Çalışmaları"nın da tamamlanarak 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla devreye alındığını kaydetti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir proje daha hayata geçireceklerinin altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Burada 1994'te yapılan Kemer ve Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisleri'nin ekonomik ömrü ve mevcut derin deniz deşarjının da kullanım süresini dolmuştu. Bu doğrultuda 'Antalya Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi'nin ihalesini yaptık. Şubat 2023 itibarıyla yapım çalışmalarına başlandı. İnşallah 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla tamamlayacak ve hizmete açacağız. Öte yandan 2019'da başlayarak, 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet veren ücretsiz halk plajı projelerimizi de ardı ardına hayata geçirdik ve yenileri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya Konyaaltı'nda 1, Kemer bölgesinde 2, Bodrum bölgesindeki Torba ve Türkbükü'nde birer tane olmak üzere 5 ücretsiz halk plajımızın daha inşaatlarını bayrama kadar tamamlayacağız inşallah. Bu plajlarımızın toplam şezlong kapasiteleri 3 bin 200'dür. Bunların dışında 4 ayrı ilimizde 4 adet tesisin de proje çalışmalarına devam ediyoruz."

Ersoy, Antalya'nın, spor organizasyonlarından kültür-sanat etkinliklerine kadar nice hizmet ve projelere ev sahipliği yaptığını, yapmaya devam edeceğini vurgulayarak dünya kültür ve turizminin en önemli merkezlerinden biri olan şehri zirve yarışında daha güçlü kılacaklarını söyledi.

Son 21 yılda çok çalıştıklarını, çok güzel şeyler ürettiklerini ifade eden Ersoy, "Bahanelere, gerekçelere sığınmak yerine 'Niçin yapamayız'ı söyleyerek kolaycılığa kaçmak yerine, 'Nasıl yaparız'a odaklandık. Hükümet-vatandaş el ele verdik, tüm zorlukların üstesinden geldik. Yapacağımız çok iş var. Bunun için Cumhurbaşkanı'mıza parlamentoda da güçlü şekilde destek gerekli. Ben ilk turda bu seçimin sizlerin desteği ve gayretiyle Cumhurbaşkanı'mız ve partimizin zaferiyle neticeleneceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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