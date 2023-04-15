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Antalya'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

AA

Antalya'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya milletvekili adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Antalya Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı"na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir yoğun bir tempo içinde sahada olduklarını, 14 Mayıs seçim çalışmalarında son viraja girdiklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için her zaman olduğu gibi yine göreve hazır olduklarını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"14 Mayıs tüm dünyanın, özellikle İslam aleminin yakından takip ettiği bir seçim haline geldi. Yüklendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler sadece 85 milyonluk Türkiye'nin değil, kalbi bizimle atan tüm mazlum ülkelerin ve sessiz milyonların umudu, sessiz milyonların gür sesiyiz. O yüzdendir ki yaşadığımız tüm zorluklara bu bilinçle göğüs geriyor, teröre karşı hep birlikte dimdik duruyoruz. İmanımızla, inancımızla hepsinin üstesinden geliyor, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz."

Çetin, kuruluşu, üye sayısı, teşkilatlarının yapısıyla en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan AK Parti'nin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhur İttifakı ile birinci parti olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından AK Parti Antalya milletvekili adayları Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal, Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal, Yahya Turgut ve İbrahim Bayuk katılımcılara tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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