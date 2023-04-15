Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekilleri aday tanıtım toplantısında konuştu: (2)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türlü oyunlarla darbelerle hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip 'Bahar naraları atanlara' buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Antalya Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı"nda, insanlığı tehdit eden sorunlarla, çevre ve iklim kriziyle mücadelede duyarlı olduklarını ifade eden bir konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle "Sıfır Atık" girişiminin artık Birleşmiş Milletler politikası haline geldiğini anlatan Çavuşoğlu, çevre konusunda Paris Anlaşmasını onaylayarak, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye katkı verdiklerini vurguladı.

Yeşil ve çevreci diplomasiyle Türkiye Yüzyılı'nda "2053 net sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi" hedeflerine destek vereceklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip beş ülkesinden birisi olarak vatandaşımıza en fazla hizmeti, en hızlı şekilde ulaştırıyoruz. Salgında, Ukrayna Savaşı'nda, Afganistan, Yemen ve Libya’daki krizlerde 150 binden fazla vatandaşımızı burnu kanamadan Türkiye'ye sağ salim getirdik. Deprem felaketinde 11 bin 320 arama kurtarma görevlisi, 36 sahra hastanesi, 400 binden fazla çadır, 8 binden fazla konteynırı en hızlı şekilde getirttik. Diplomasimizle Türkiye Yüzyılında, milletimizle güçlenecek, milletimize güç katacağız."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin partileri döneminde kendi ürünlerini tasarlayabilen, üretebilen, ihraç eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirterek, insanlı-insansız hava araçlarından kara ve deniz araçlarına, donanımdan yazılıma her alanda Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve küresel taleplerine cevap verecek güçlü bir altyapı kurduklarını söyledi.

İlk nükleer santralin ilk ünitesini bu yıl devreye alacaklarını bildiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Milli uzay programımızı oluşturduk. Kendi yerli haberleşme ve gözlem uydularımızı yaparak uzaya gönderiyoruz. Bu sabah canlı yayında izlediniz mi? Ben gururla izledim, duygulandım. Ülkem adına, teknolojimiz adına gururlandım. İHA, SİHA, TCG Anadolu, savunma sanayimizde göz bebeğimiz oldu. Bakmayın siz başkalarının küçümsediğine. 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurduk. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg yollarda artık. Viyana sokaklarındaydı Anadolu rengiyle."

Çavuşoğlu, 36 milyar dolar olan ihracatı 250 milyar doların üzerine, 276 olan baraj sayısını 939'a, 97 olan hidroelektrik santral sayısını 730'a çıkardıklarını, 37 milyar lira olan tarımsal gayrisafi yurt içi hasılasının da artık 400 milyar liranın üzerinde olduğunu kaydetti.

"Bu dönemde 1 milyon 170 bin konut teslim ettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 120 millet bahçesini açtık, 6 bin 300 kilometre olan bölünmüş yolu yaklaşık 29 bin kilometreye, 50 kilometre olan kara yolu tünelini 663 kilometreye, 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardık." diyen Çavuşoğlu, 9 olan gençlik merkezi sayısını 417'ye, 1575 olan spor tesisi sayısını da 4 bin 138"e yükselttiklerinin altını çizdi.

- "Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık"

Sağlıkta dönüşüm ilkesiyle hareket ederek, son 6 yılda 29 bin yataklı 20 şehir hastanesini hizmete açtıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnşası ve projesi devam edenlerle birlikte şehir hastaneleri sayısını 35'e, yatak kapasitesini 47 bine yükselteceğiz. 343 bin olan derslik sayısını Türkiye'de 612 bine, 76 olan üniversite sayısını ise 208'e çıkardık. Yaklaşık 4 milyar ücretsiz ders kitabını öğrencilerimize teslim ettik. 'Ayasofya kendi mülkümüz, kararı biz veririz' dedik ve zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. 21 yıllık icraat ve faaliyetlerimizle tüm ülkemizi ve Antalya'mızı kucakladık. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Bu kolay değil. Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana Antalya'mıza, 145 milyar lira yatırım yaptık. İŞKUR aracılığıyla şehrimizde yaklaşık 350 bin vatandaşımıza istihdam sağladık."

Antalya'ya 105 spor tesisi kazandırdıklarını belirten Çavuşoğlu, Antalya’da KYK yurtlarında yüzde 791'lik artışla 21 bin 870 yatak kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

- "İki şeyden bahsetmemizi istemiyorlar"

Antalya'ya ayrılan tarımsal destek ödemelerini 21 yılda 16 kat arttırdıklarına işaret eden Çavuşoğlu, tarımda hayvancılık desteğini 168 katına çıkardıklarını dile getirdi.

Antalya'yı barajlarla ve göletlerle donattıklarını belirten Çavuşoğlu, "Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Anamur'a kadar uzanan hattın yapım ihalesinin birinci fazını 4 Şubat'ta yaptık. İkinci fazını da 4 Mayıs'ta yapıyoruz. Antalya'yı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 857 kilometreye, ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 918 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Farkında mısınız? İki şeyden bahsetmemizi istemiyorlar. Birincisi ülkemize kazandırdığımız eserlerden, ikincisi de bugüne kadar Türkiye'nin, Türk milletinin üzerine oynanan hain oyunlardan ve kurulan pusulardan. Bunlardan bahsetmeyin diyorlar, bunlar bizi yıldırmadı. Halkımızın en az yüzde 70'inin memnun olduğu hizmetlerimizden bahsetmemizi istemiyorlar. Her hizmetin altında bir iftira, her icraatın önüne, arkasına bir yalan sığdırıp küçümsemeye çalışıyorlar. Milli araç Togg ile yapılan yorumları görseniz ben onlar adına utanıyorum. Bir kere de 'İyi olmuş, daha iyisini yapacağız' deyin. Bu işler çeşme açmakla olmuyor."

- "Ülkemize bahar çoktan geldi"

Yüzyıla damga vuran hizmetlerin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türlü oyunlarla darbelerle hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip 'Bahar naraları atanlara' buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat zamanı. Yapmak değil yıkmak, üretmek değil tüketmek gayesinde olanların bizi anlamasını elbette beklemiyoruz. Onların vizyonu buna yetmez. Milletimizin değerlerinden nasiplenemeyen bu yapıyı siz çok iyi tanıyorsunuz. 7'li 8'li kimlerle olurlarsa olsunlar, sırtlarını kimlere dayarlarsa dayasınlar, bizi yıkamayacaklar. Çünkü biz biriz, hep beraberiz. Çünkü biz sırtımızı milletimize dayadık. Gittiğimiz her yerde milletimizle beraberiz."

Gençlere de seslenen Çavuşoğlu, "Sizin gücünüzü, enerjinizi manipüle etmeye çalışanlara asla göz açtırmayın. Bunların yalanlarına sakın kanmayın. Sırtını PKK ve FETÖ'ye dayayıp, sizi milletinizle, devletinizle karşı karşıya getirme planlarına alet olmayın. Günlük boş vaatlerle sizin ufkunuzu daraltanlara, sizi umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs Pazar günü 'istikrara devam' diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeniden bir zafer daha kazanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu tarihi seçimlerle başarımızı beraber taçlandıracağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, toplantıdan hemen sonra ev ev gezip, kapı kapı dolaşıp girilmedik hane, sıkılmadık el, alınmadık gönül bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)

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