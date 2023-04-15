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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın kadınlar atlama masası finalinde mücadele eden milli cimnastikçilerden Bilge Tarhan beşinci, Ceren Biner altıncı sırada yer aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Kadınlar atlama masası finalinde mücadele eden milli cimnastikçiler Bilge Tarhan 12.816 puanla beşinci, Ceren Biner 12.766 puanla altıncı sırayı aldı.

Alet finalleri sonunda dereceye giren sporcular, ülkeleri ve aldıkları puanlar şöyle:

- Erkekler

Yer aleti:

1- Luke Whitehouse (Büyük Britanya - 14.900)

2- Artem Dolgopyat (İsrail - 14.666)

3- Milan Hosseini (Almanya - 14.200)

Kulplu beygir:

1- Rhys McClenaghan (İrlanda - 14.666)

2- Maxime Gentges (Belçika - 14.566)

3- Artur Davtyan (Ermenistan - 14.266)

Halka:

1- Adem Asil (Türkiye - 14.933)

2- Vahagn Davtyan (Ermenistan - 14.733)

3- Eleftherios Petrounias (Yunanistan - 14.733)

- Kadınlar

Atlama masası:

1- Coline Devillard (Fransa - 13.800)

2- Asia D'amato (İtalya - 13.600)

3- Lisa Vaelen (Belçika - 13.583)

Asimetrik paralel:

1- Alice D'amato (İtalya - 14.466)

2- Rebecca Downie (Büyük Britanya - 14.233)

3- Elisabeth Seitz (İtalya - 14.066)

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, yarın gerçekleştirilecek erkekler ve kadınlar alet finalleriyle tamamlanacak.





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