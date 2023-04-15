Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası

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ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I'yı altıncı sırada bitirerek yerini korudu.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 11 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Bulgaristan ile mücadele eden A Milli Kadın Takımı'nın ilk maçında Berfu Cengiz, Denislava Glushkova ile karşılaştı. Denislava Glushkova, Berfu Cengiz'i 2-0 (6-3, 6-4) yenerek Bulgaristan'ı 1-0 öne taşıdı.

Serinin ikinci maçında Isabella Shinikova, Çağla Büyükakçay'ı 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) yenerek ülkesini 2-0 öne geçirdi. Bu sonuçla A milliler, grubu altıncı tamamladı.

A Milli Kadın Tenis Takımı gruptaki yerini korurken, İsveç birinci, Macaristan ikinci ve Hollanda üçüncü olarak bir üst gruba yükseldi.

Bir üst gruba çıkan takımlara ödüllerini takdim eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 6 gün boyunca fair-play ruhuna uygun, birbirinden heyecanlı maçları izleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Hedeflerine ulaşabilmek adına hareket ettiklerini vurgulayan Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak, Uluslararası Tenis Federasyonuyla iş birliği yapmaktan dolayı çok memnunuz. Bu bağlamda, Türkiye'nin tenis ülkesi olması adına ITF ile birlikte çalışarak çok önemli bir aşama kaydettik. Tenisin uluslararası organizasyonlarının tüm Türkiye'ye yayılmasını planlamıştık ve bunları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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