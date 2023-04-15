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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iftar programında konuştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iftar programında konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sahada da masada da güçlü olduğunu belirterek, "Biz artık başkalarının oyunlarına, kurduğu senaryolara uyan bir ülke değiliz, kendi oyunumuzu, masayı kendimiz kuruyoruz. İstemediğimiz masayı da yıkıp atıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı tarafından Bahçeyaka Mahallesi'ndeki Merkez Pazar Yerinde düzenlenen iftar programında aralarında depremzedelerin de olduğu katılımcılarla bir araya geldi.

Tokalaşarak, vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Bugüne kadar Antalya'ya büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim sloganımız durmak yok, yola devam. Doğru adımlarla yola devam diyoruz. Antalya'ya yine hizmet etmek için kollarımızı sıvadık, sahada çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı ama ikinci 100 yılını da Türkiye'nin asrı, Türk'ün asrı, Türk dünyasının yüzyılı yapmak için yine ortaya vizyonlar koyduk. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra sizlerin de desteğiyle daha güçlü şekilde bu hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız."

Asrın en büyük afetini yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Yaralarımızı hep birlikte devlet millet el birliğiyle saracağız. Çünkü biz güçlü bir devlet, milletiz. Çok badireler atlattık, evet bu afetin en büyüğü ama bunun da üstesinden geleceğiz. Şehirlerimizi ihya etmek, yıkılan evlerimizin yenisini, daha sağlamını yapmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar büyük eserler kazandırdıklarının altını çizen Çavuşoğlu, gelecek yüzyıla daha büyük hedeflerle yola koyulmak gerektiğini, bunun için ülkenin istikrarının, büyümesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dünyada büyük sorunların, savaşların olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanımızdan başka arabuluculuk yapabilen bir lider de yoktu. Dolayısıyla Türkiye bölgesindeki sorunların çözümü için de çaba sarf etmek durumundadır. Bunun için daha güçlü olmamız lazım. Krizlerin, savaşların ülkemize etkisini minimumda tutmak için Türkiye'mizin daha istikrarlı olması lazım." diye konuştu.

- "Biz Türkiye'yi 20 yılda çok iyi bir yere getirdik"

Çavuşoğlu, dünyada güç savaşlarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herkes kendi payını almaya çalışıyor. Biz Türkiye'yi 20 yılda çok iyi bir yere getirdik. Yine bu güç savaşında, güç yarışında, güç paylaşımında Türkiye merkezde olmalıdır. Tıpkı bugün enerjide, diplomaside dünyanın merkezinde olduğu gibi. Her alanda ülkemizi en önde tutacağız. Biz artık başkalarının oyunlarına, kurduğu senaryolara uyan bir ülke değiliz, kendi oyunumuzu, masayı kendimiz kuruyoruz. İstemediğimiz masayı da yıkıp atıyoruz. Sahaya da iniyoruz, masada da sahada da güçlüyüz. Milletçe güçlüyüz, devletimiz de güçlü. Sadece Türkiye'nin güçlü olması yetmez, Türk dünyasının güçlü olması lazım. Tüm kardeşlerimizin güçlü olması lazım. Bakın can Azerbaycan sahaya indi, işgal edilen topraklarını da geriye aldı. Türk'ün gücünü gösterdi. Türk dünyasının güçlü olması için Türk Konseyini, Türk Devletleri Teşkilatına dönüştürdük ve Türk dünyasını bir çatı altında topladık. Türk dünyasının gücü için birliği için daha çok çalışacağız."

Çavuşoğlu, Antalya'yı da ihmal etmeden beraberce hizmet edeceklerini ifade ederek, tüm ekip gece gündüz çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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