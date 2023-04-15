Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Salı günü evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Antrenmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç oynadı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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