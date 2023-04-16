Vali Yazıcı, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, devlet koruması altındaki çocuklar ve gençlerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayı boyunca toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye çalıştığını söyledi.

Gençlerin ve çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirten Yazıcı, "Ramazan ayında sizlerle birlikte bu sofrada olmaktan son derece mutluyum. Büyük ve güçlü bir devletimiz var. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yanındayız. Geleceğiniz için atacağınız her adımda yanınızda olduğumuzu unutmayın. Çünkü sizler, bizlere ve bu ülkeye umutsunuz." diye konuştu.

Vali Yazıcı, çocuklar ile gençlerle hayalleri ve gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

İftar programı, evde yaşayan çocukların saksafon ve gitar eşliğindeki mini konserinin ardından sonra erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.