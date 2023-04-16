Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk

AA

Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, bu yıl ilki Antalya'da düzenlenecek Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon olmak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine, 18-23 Nisan'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 1. ayak yarışmasının hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Turnuvada 54 ülkeden 400 sporcunun madalya için mücadele edeceğini söyleyen federasyon başkanı Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Türk okçuluğu adına önemli bir yarışma. Sezonun ilk açık hava yarışması. Paris Olimpiyat Oyunları'nın kota yarışmalarına hazırlık yarışması olması bakımından çok büyük önem taşıyor. Burada sporcularımızın, milli takımlarımızın son durumunu göreceğiz, gözden geçireceğiz. Hem Antalya'yı hem Türkiye'yi gerekli olduğu şekilde tanıtmaya çalışacağız. Her yıl olduğu gibi çok büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi de en iyi şekilde ülkemiz lehine kullanmak istiyoruz. Sporcularımız hazır, halen kamptalar. Salı günü itibariyle de yarışmaya başlayacaklar. Bu yıl Dünya Kupası şampiyonu olmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Ve mutlaka madalyamız olacak"


- "Paris'te ülkemizi daha başka madalyalarla da tanıştıracağız"

Topaloğlu, 2024 Paris'te, Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarının üzerine çıkmak istediklerini söyledi.

Milli sporcu Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Topaloğlu, "Mutlaka Paris'te bu sayıyı geçmek istiyoruz. Ama bunun rengi altın mı olur gümüş mü olur şimdiden söylemek güç. Ancak birden fazla madalya hedefliyoruz. Sporcularımız da buna uygun olarak çalışıyor. Sporcularımızın hepsi olimpiyatta yarışabilecek, madalya kazanabilecek güçte. Tabii ki olimpiyat açısından önümüzdeki bir yıl çok önemli. Hazırlıklarımızı doğru şekilde planlamaya çalışıyoruz. Doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Milli takımlarımızı seçtik. Ve onlar da kamplarımız devam ediyor. Umuyorum ki Paris'te ülkemizi daha başka madalyalarla da tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

89 yıldır kadın milletvekili çıkmayan Burdur'da 9 kadın aday
YEREL HABERLER 89 yıldır kadın milletvekili çıkmayan Burdur'da 9 ...
Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus turist bekliyor
YEREL HABERLER Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus ...
Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil'den tarihi başarı
YEREL HABERLER Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi ...
Vali Yazıcı, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, devlet koruması altındaki çocuklarla ...
Antalya açıklarında batan gemide 'ağır metal kirliliği' tehlikesi
YEREL HABERLER Antalya açıklarında batan gemide 'ağır metal ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sahurda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sahurda ...
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iftar ...
Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası
YEREL HABERLER Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası
A Milli Kadın Tenis Takımı, grubu 6´ncı olarak tamamladı
YEREL HABERLER A Milli Kadın Tenis Takımı, grubu 6´ncı olarak ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekilleri aday tanıtım toplantısında konuştu: (2)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ...
Antalya'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da AK Parti milletvekili aday tanıtım ...
Bakan Çavuşoğlu: Bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekili ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ...
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali ...
Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali başladı
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali ...
10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
YEREL HABERLER 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde de Avrupa ...
Berkay Karakurt, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ikinci oldu
YEREL HABERLER Berkay Karakurt, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo ...
Antalya'da aranan 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 1 şüpheli tutuklandı
Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Berkay Karakurt´tan Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda gümüş madalya
YEREL HABERLER Berkay Karakurt´tan Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.