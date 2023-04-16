Avrupa Bilardo Şampiyonası

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ANTALYA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkekler küçük masa kulüpler kategorisinde Türkiye, altın ve gümüş madalyaların sahibi oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, küçük masa kulüpler kategorisi finalinde Sinop Spor Kulübünden Doğukan Çorbacı ve Seğmen Özbaş ikilisi ile Göztepe Spor Kulübünden Emin Gayret ve Tarık Yavuz çifti karşılaştı.

Sinop Spor Kulübünden Doğukan Çorbacı, rakibi Göztepe Spor Kulübünden Emin Gayret'i 30-26, Sinop Spor Kulübünden Seymen Özbaş ise Göztepe Spor Kulübünden Tarık Yavuz'u 30-25'lik skorla yendi. Rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Sinop Spor Kulübü, Avrupa şampiyonu oldu. Göztepe Spor Kulübü ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası bugün sona erecek.

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