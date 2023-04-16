Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla buluştu

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Lara bölgesini ziyaret etti.

Vatandaşlarla ve kente gelen turistlerle sohbet edip fotoğraf çektiren Çavuşoğlu'na ziyaretinde, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile teşkilat üyeleri eşlik etti.





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