Antalya semalarında arızalanan uçak güvenli şekilde indirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya semalarında arızalanan uçak güvenli şekilde indirildi

AA

Antalya semalarında arızalanan uçak güvenli şekilde indirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'na inişi sırasında arızalanan uçak, güvenli şekilde indirilerek yolcular tahliye edildi.

British Airways'in Londra Gatwick - Antalya seferini gerçekleştiren A320 tipi uçakta Antalya'ya Havalimanı'na inişi sırasında arıza meydana geldi.

Pilotların acil iniş talep ettiği uçağın güvenli şekilde inişi gerçekleştirildikten sonra yolcular tahliye edildi.

Uçağın seferden çekildiği, dönüş seferinin başka bir uçakla gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla ...
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye´deki Ahıska Türklerimizin hepsine vatandaşlık vereceğiz
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Türkiye´deki Ahıska Türklerimizin ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri ...
Türkiye, Avrupa Bilardo Şampiyonası´nı lider tamamladı
YEREL HABERLER Türkiye, Avrupa Bilardo Şampiyonası´nı lider ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda Türk takımlarının finalinde kazanan Sinop Spor Kulübü
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda Türk takımlarının ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda ...
Bilardo Milli Takımı´ndan Avrupa Şampiyonası´nda bronz madalya
YEREL HABERLER Bilardo Milli Takımı´ndan Avrupa Şampiyonası´nda ...
10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi
Kadın Bilardo Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Kadın Bilardo Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Konyaaltı sahilinde güneşli hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Konyaaltı sahilinde güneşli hava yoğunluğu
Antalya'da geleneksel gılamık dokumacılığı açılan kurslarla yaşatılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da geleneksel gılamık dokumacılığı açılan ...
Yüzüne kızgın yağ dökülen 3 yaşındaki Leyla, deri nakliyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yüzüne kızgın yağ dökülen 3 yaşındaki Leyla, deri ...
Uygulama otelinde hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
YEREL HABERLER Uygulama otelinde hem eğitim aldılar hem de 17 milyon ...
Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk
89 yıldır kadın milletvekili çıkmayan Burdur'da 9 kadın aday
YEREL HABERLER 89 yıldır kadın milletvekili çıkmayan Burdur'da 9 ...
Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus turist bekliyor
YEREL HABERLER Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus ...
Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil'den tarihi başarı
YEREL HABERLER Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi ...
Vali Yazıcı, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, devlet koruması altındaki çocuklarla ...
Antalya açıklarında batan gemide 'ağır metal kirliliği' tehlikesi
YEREL HABERLER Antalya açıklarında batan gemide 'ağır metal ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sahurda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sahurda ...
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iftar ...
Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası
YEREL HABERLER Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.