Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Yıldırım'ın (71) kullandığı 07 SDT 51 plakalı motosiklet, Patara mevkisindeki kavşakta M.S. (19) idaresindeki 07 SCT 50 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından Kaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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