Korkuteli'de çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Korkuteli ilçesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda üreticiyi destekleme çalışmaları devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, Korkuteli ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi'ndeki çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Yüksek yağ oranı ve verime sahip, toprak seçiciliği olmayan, kuraklığa dayanıklı ayçiçeği üretiminin Korkuteli'nde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Geçen yıl 100 dekarlık alana ekimi yapılan ve dekar başına ortalama 200 kilo verim alınan tohumlar, hem verimliliği hem de kuraklığa dayanıklı olması dolayısıyla çiftçiler tarafından da tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkuteli Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat, çiftçilerin tohum temininde zaman zaman sıkıntılar çektiğini, dağıtılan tohumların çiftçileri rahatlattığını belirtti.

Dağıtılan tohumları bu dönemde toprakla buluşturacaklarını aktaran Akkanat, hayırlı bir hasat olmasını diledi.

Üreticilerden Dursun Elmalı da bölgede sulu tarım olmadığı için ayçiçeği üretiminin uygun olduğunu kaydetti.

Üreticilerden Yunus Karaman da hasat sonrası toplanan ayçiçeğinin yağ fabrikalarına gönderip, gelir elde edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden daha önce de Gümüşlü, Yeşilyayla ve Uzunoluk mahallelerindeki çiftçilere antep fıstığı fidanı dağıtılmıştı.



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