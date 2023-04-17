Antalya'da 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Esin A. idaresindeki 07 AIH 851 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu Çakırlar Kavşağı'nda Yunus Emre B. kontrolündeki 07 ABE 16 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlar ardından 2 otomobil ve hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Esin A. ve Yunus Emre B. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekibince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya-Kemer kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.