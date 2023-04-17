Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 10-12 Yaş Altı Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası ve EFC 14 Yaş Altı Circuit, devam ediyor.



Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) faaliyet programında yer alan organizasyon, ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Yarışmalarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Polonya'dan 10, 12 ve 14 yaş altı binin üzerinde eskrimci, epe, flöre ve kılıç branşında mücadele ediyor.

Organizasyonun üçüncü gününde, 12 yaş altı kızlar epe kategorisinde final müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonunda Defne Caner birinci, Ela Atılgan ikinci, Ayşe Doğa Yürükoğlu üçüncü oldu.

Organizasyon, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.