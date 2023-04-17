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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu lig etabının son maçında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 42-26 yendi.

Müsabakanın ilk yarısı da 16-11 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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