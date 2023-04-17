Bebeklerin eksik uzuvla doğmasına neden olan ilaç faciası

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ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu lig etabının son maçında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 42-26 yendi.

Müsabakanın ilk yarısı da 16-11 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.





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