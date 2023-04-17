Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaş'ta iftar programında konuştu:

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada çok sorun var ama bunların yüzde 60'ı etrafımızda. İstikrarımız dünya barışı için de son derece önemli." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kaş Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve depremzedelerin de katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Tokalaşarak vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kaş'ta iftar programı öncesinde muhtar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kaş'ta özellikle enerji açığıyla ilgili çalışmaları gerektiğini gördüklerini belirten Çavuşoğlu, siyasetin millete hizmet için bir araç olduğunu kaydetti.

Millete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "İftar programında depremzede kardeşlerimizi de gördüm. Yaralarımızı devlet ve millet el birliğiyle saracağız. Tüm şehirler daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz. Milletin ve devletin buna gücü var. Tarihin en büyük afeti ama bunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.

Cumhuriyetin ikinci asrına adım attıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı, Türk asrı yapmamız için de çok çalışmamız gerekiyor. Bizim milletimiz başarır. Vizyonu vardır. Ortaya koyduğumuz projelerle ülkemizi çok daha ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İktidarda oldukları 21 yılda yaptıklarının henüz başlangıç olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Birçok insanın hayal etmediği projeler, yatırımlar yaptık. Tüm dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Ukrayna'da barış gelmesi için çalışıyoruz. Tahıl anlaşmasının devamı için çaba sarf ediyoruz. Krizlerin, sorunların azalması için çalışıyoruz. İlişkilerimizi geliştiriyoruz. Dünyada çok sorun var ama bunların yüzde 60'ı etrafımızda. İstikrarımız dünya barışı için de son derece önemli. Girişimci, insani dış politikamızla, Atatürk'ün gösterdiği 'Yurtta sulh, cihanda sulh' hedefi doğrultusunda diplomasimiz çok daha güçlenecek. Önümüzdeki yıllarda Türkiye her alanda çok daha güçlü ve bağımsız olacaktır. Milletimizin gurur duyacağı Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da katıldı.

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