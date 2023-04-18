Antalya Valisi Yazıcı, Elmalı'da ziyaretlerde bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Elmalı ilçesinde iftar programına katıldı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Sinan-ı Ümmi Türbesini ve Elmalı Türkmen Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Ardından Elmalı Kaymakamlığı'na geçen Yazıcı, Kaymakam Faruk Erdem'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki iftar programına katılan Yazıcı, yemeğin ardından Ketenci Ömer Paşa Camisi'nde vatandaşlarla teravih namazını kıldı.



Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek dua eden Yazıcı, Elmalı'nın tarih ve kültürel zenginliklerin harmanlandığı bir ilçe olduğunu ifade etti.

Yazıcı, Elmalı Türkmen Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, girişimci kadınlarla sohbet etti.





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